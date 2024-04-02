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Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmayı veya hiç çıkmamayı üyelerin oyuna sunacaklarını duyurdu. Koç, bu radikal kararın ilkesel sebeplerle alındığını belirtti.

02.04.2024 21:14
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurul toplantısında ezeli rakipleri Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmayı üyelerin oyuna sunacaklarını söyledi.

Koç'un açıklamalarından satır başları;

"URFA'YA BİLET ALMAYIN"

"2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. En sonunda 2 Nisan gecesindeyim. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak. Yaptığımız görüşmelerde radikal bir karar alınacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin."

"FEDERASYON YOLUMUZA TAŞ KOYMAYA ÇALIŞIYOR"

"Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin, Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi! Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz. 15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz. Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek, bizim federasyonumuz vatan millet derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki!"

"BİR KARAR VERMELİYİZ"

"Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."

"ÜYELERE SORACAĞIZ"

"Önümüzdeki sene Türkiye Kupası'na katılmama, sizlere soracağımız üçüncü opsiyon. En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama düşüncesindeyiz."

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null: yemedimiiii ligte gene koyariz sampiyon galatasarayyyyy 22 23 Yanıtla Gabriel Temorsky: sanada bir gün koyarlar ses evinden gelir 36 11
  • Recep Yaşakan: ben bunu merak ettim Ali Koç söz verdiği arkasından Duran kişiydi Fenerbahçe'ye ne zaman düşürecek acaba çok merak ediyorum küme 15 12 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Sözünde dur, alt lige geç 17 8 Yanıtla
  • ferhat eser: 2010-2011 şampiyonu fenerbahçe ve Türkiye kupası şampiyonu Beşiktaş süper kupada karşılaşmadan gs ile maç yapmak fazla bu işler sırayla olmalı ama bakıyoruz tff tersten gidiyor gene hayırdır??? 10 3 Yanıtla ferhat eser: fazla kelimesini düzeltiyorum saçma olacaktı sevgi ve saygılarımla 4 3
  • Objektif Bakış: Fenerbahçe tarihinde bir kara leke olarak kalacaksın !!! 0 0 Yanıtla
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