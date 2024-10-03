Fenerbahçe, Süper Kupa Şampiyonu! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Süper Kupa Şampiyonu!

Fenerbahçe, Süper Kupa Şampiyonu!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 79-63 yenerek Kadınlar Süper Kupa'yı kazandı. Gabby Williams MVP seçildi.

03.10.2024 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçlar üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti.

FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasında geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe ile Eurocup finalisti Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Dün oynanması planlanan mücadele tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bugüne ertelendi. Sarı-lacivertliler parkeden 79-63'lük skorla galip ayrılarak, üst üste ikinci kez Kadınlar Süper Kupa şampiyonu oldu.

Karşılaşmada 11 sayı ile oynayan Fenerbahçeli basketbolcu Gabby Williams, Süper Kupa'nın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno, Amal Dahra, Veronika Obertova

Beşiktaş: Holly Winterburn 14, Elif Bayram 14, Khaalia Hillsman 18, Mihaela Lazic 6, Nika Mühl 11, Melek Uzunoğlu, Özge Özışık, Pelin Gülçelik, Gizem Başaran

Başantrenör: Aziz Akkaya

Fenerbahçe: Emma Meesseman 14, Gabby Williams 11, Sevgi Uzun 15, Marieme Badiane 10, Julie Allemand 7, Ariel Atkins 12, Şerife Alperi Onar, Nikolina Milic 6, Tina Charles 2, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek, İdil Saçalır

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 55-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Süper Kupa, Fenerbahçe, Basketbol, Beşiktaş, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Kupa Şampiyonu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 20:11:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Kupa Şampiyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement