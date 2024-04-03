Fenerbahçe, Süper Kupa'ya 19 Yaş Altı Takımıyla Çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Süper Kupa'ya 19 Yaş Altı Takımıyla Çıkacak

Fenerbahçe, Süper Kupa\'ya 19 Yaş Altı Takımıyla Çıkacak

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını ve Türkiye Kupası'na gelecek 2 sezon katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

03.04.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını, Türkiye Kupası'na da gelecek 2 sezon katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını belirtti.

Şanlıurfa'da oynanması planlanan mücadeleye 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını dile getiren Bilecik, şöyle devam etti:

"Bütün hazırlığımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentine de bir söz verelim, uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek, takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz."

19 yaş altı takımıyla sahaya çıkma kararı aldıklarını ve bu konuda gerekli bütün organizasyon ve planlamayı yaptıklarını aktaran Bilecik, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız müsterih olsun. 19 yaş altı takımımızdaki bütün evlatlarımız bunu çok büyük bir fırsat olarak görecek. Tekrar söylüyorum, taraftarlarımız herhangi bir seyahat planı yapmasınlar. Tabii ki maça gitmek isteyen gidebilir. Biz 'Taraftar gitmesin.' diyerek, A takımımızın Urfa'ya gitmeyeceğini ve 90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde ifade ediyoruz. Tabii ki Urfa'nın coğrafi alanları, mutfak kültürü taraftarlarımız için cazip. Orada bir futbol maçını yeteri kadar izleme ihtimalleri olmayacağını düşünerek bunları söyledik."

Türkiye Kupası'na katılmama konusunda karar aldıklarını da açıklayan Bilecik, "Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama şeklinde bir kararımız var. Bayramdan hemen sonra TFF'ye gerekli olan bütün başvuruları yapacağız. Türkiye Kupası'na önümüzdeki 2 sezon katılmama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında futbol faaliyetlerini gerçekleştirmek için yönetim kurulundan profesyonel bir ekibin görevlendirildiğini de ifade eden Bilecik, şöyle konuştu:

"Biz yurt dışında, Avrupa ülkelerinden birisinde Fenerbahçe'nin faaliyetlerinin dışında, futbolu ön plana koyacağımız bir yapılanmaya bayram sonrasında başlayacağız. Futbolda öne çıkmış ülkeler var. Bu ülkeler dahil olmak üzere hızlı şekilde bu çalışmayı masaya koyacağız."

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Erol Bilecik, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Türkiye, Bilecik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Kupa'ya 19 Yaş Altı Takımıyla Çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftarda buluştu
    00:40 Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftarda buluştu

    Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.

  • Trabzonspor Taraftarları TFF'yi Protesto Ederek İstifa Çağrısı Yaptı
    00:37 Trabzonspor Taraftarları TFF'yi Protesto Ederek İstifa Çağrısı Yaptı

    Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.

  • Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
    00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı

    Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.

  • Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Yanıt Verdi
    00:27 Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Yanıt Verdi

    Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.

  • Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Tutuklanan 2 Kişi Tahliye Edildi
    00:25 Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Tutuklanan 2 Kişi Tahliye Edildi

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.

  • Konyaspor Teknik Direktörü: Futbol Bu Dönemde İkinci Planda
    00:15 Konyaspor Teknik Direktörü: Futbol Bu Dönemde İkinci Planda

    Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

  • Trabzonspor Taraftarları TFF'ye Tepki Gösterdi
    00:09 Trabzonspor Taraftarları TFF'ye Tepki Gösterdi

    Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 00:42:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Kupa'ya 19 Yaş Altı Takımıyla Çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement