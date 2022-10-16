Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

16.10.2022 09:06
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü deplasmanda oynadı.

Ligdeki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı.

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Beşiktaş deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak - Son Dakika
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