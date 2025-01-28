Fenerbahçe, Talisca ile Sözleşme İmzaladı

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu Talisca ile güçlendirdi. Dün akşam İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, bugün kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı-lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL