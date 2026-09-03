Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe\'de Talisca ile yollar ayrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

TALİSCA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıkan Talisca, 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 535353 535353:
    ya bu adam bırakılırmı 5 1 Yanıtla
  • elhakifan@gmail.com [email protected]:
    lukaku mu yoksa talisca mı bin kere sorsalar bin kere talisca fener yönetimi aklını peynir ekmekle yemiş.. 4 1 Yanıtla
  • tuanaay1409 tuanaay1409:
    bence getmeyebilrdi . ararız gibi geliyor 3 1 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    harbiden bu kuşlarda hiç tam ?.. beyinliler. en skorer en golcü en istikrarlı futbolcuyu gönderdiler 1 0 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    bjk ts gs ikna edip alln biriniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Üvey baba tartışması kanlı bitti 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı Üvey baba tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

23:17
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
22:29
Babacan’dan Davutoğlu’na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 23:48:27. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement