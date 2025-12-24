Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran\'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Kardeşim adam uyuşturucu yüzünden gözaltına alındı manyak mısınız bende bir FB taraftarı olarak suçsuzluğu ispat edilene kadar futboldan uzak ve tiksinti duyuyorum.

Bayram ÖZSOY:

kardesim serdar sen git igs tut bu saatten sonra. hadi velevki uyusturucu kullanıyor olsun. uyusturucu kullanmak teror orgutunun dizinin dibinden ayrılmamaktan daha mı tehlikeli yada daha mı cok yuz kızartıcı. adam senelerdir teknik direktorluk yapıyor biride hop kardesim gel bakalım hayrola demedi. uyan serdar kardesim uyan bu fenerbahceye kurulmus tuzaklardan sadece biri.