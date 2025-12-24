Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti - Son Dakika
Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

24.12.2025 20:51  Güncelleme: 21:01
Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran\'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası çok sayıda Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'a destek vermek için stadyumun önünde toplanmaya başladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda gözaltı kararı verildiği bildirildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI STAT ÖNÜNDE TOPLANDI

Bu gelişme sonrası çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, sosyal medya üzerinden örgütlenerek sarı-laciverte gönül veren taraftarları stadyuma gelmesi yönünde çağrıda bulundu. Yapılan çağrılar sonrası kısa bir süre içerisinde stat önünde kalabalık oluşmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, ''Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' ve ''Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle'' tezahüratlarında bulundu.

SADETTİN SARAN'A YÖNETİLEN SUÇLAMALAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi. Saran'ın perşembe günü Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor

Yorumlar (19)

    Yorumlar (19)

  • Serdar1337. Serdar1337.:
    Kardeşim adam uyuşturucu yüzünden gözaltına alındı manyak mısınız bende bir FB taraftarı olarak suçsuzluğu ispat edilene kadar futboldan uzak ve tiksinti duyuyorum. 141 11 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    kardesim serdar sen git igs tut bu saatten sonra. hadi velevki uyusturucu kullanıyor olsun. uyusturucu kullanmak teror orgutunun dizinin dibinden ayrılmamaktan daha mı tehlikeli yada daha mı cok yuz kızartıcı. adam senelerdir teknik direktorluk yapıyor biride hop kardesim gel bakalım hayrola demedi. uyan serdar kardesim uyan bu fenerbahceye kurulmus tuzaklardan sadece biri. 2 39
  • Murat Biçer Murat Biçer:
    adam uyuşturucu madde ticareti yapmak kullanmak temin etmek yer temin etmek suçlarından göz altına alınıyor bu andavallar destek vermeye gidiyor. eğer idaalar doğruysa üç gün sonra sizin coluğunuza çocuğunuza bulastirirsa yine de destek verirsiniz 134 9 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    bu kisiler bu adamın suçsuz oldugunu nerden biliyor 94 5 Yanıtla
  • Kenan KODALAK Kenan KODALAK:
    eger iddialar doğruysa yani uyuşturucu üretiyorsa bu uyuşturucunun çocugunuza satıldığını düşünün sonra desteğe gidin 79 6 Yanıtla
  • 20089700 20089700:
    sayili gundur gecer. aliskanlik yapti fenerlilere hapishane onunde beklemek 48 6 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.