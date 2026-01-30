Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı maç farka giderdi'' diyor - Son Dakika
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı maç farka giderdi'' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için \'\'O olmasaydı maç farka giderdi\'\' diyor
30.01.2026 09:24
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için \'\'O olmasaydı maç farka giderdi\'\' diyor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kaldığı maçta kaleci Ederson'un performansı taraftarlar tarafından övgüyle karşılandı. Ederson'un birçok kritik kurtarışı, Fenerbahçe'nin maçtan puanla ayrılmasında belirleyici rol oynadı. Brezilyalı kaleci, bu performansıyla 2009-2010 sezonundan bu yana bir UEFA Avrupa Ligi maçında en fazla gol engelleyen Fenerbahçe kalecisi oldu. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya üzerinden Ederson'a övgüler yağdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalarak lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamladı ve play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Karşılaşmanın ardından ise maçın yıldızı tartışmasız şekilde kaleci Ederson olarak öne çıktı. Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı eldivenin performansı için binlerce paylaşım yaparak "O olmasaydı maç farka giderdi" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı maç farka giderdi' diyor

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Ederson, bu maçta sergilediği performansla dikkat çekici bir istatistiğe de imza attı. Deneyimli kaleci, 2009-2010 sezonundan bu yana bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında en fazla gol engelleyen Fenerbahçe kalecisi oldu.

ÜST ÜSTE KRİTİK KURTARIŞLAR

Maçın 31. dakikasında Olaru ile karşı karşıya kalan Ederson, net pozisyonda topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı. 33. dakikada Miculescu'nun ceza sahasına girerek çektiği şutu kontrol eden Brezilyalı kaleci, 36. dakikada ise Thiam'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi. Ederson'un bu kurtarışları, Fenerbahçe'nin maçtan puanla ayrılmasında belirleyici rol oynadı.

