Fenerbahçe Taraftarından Ali Koç'a Tepki!

Spor

Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin 3-1 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanması ile beraber Fenerbahçe taraftarları yönetim ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Dev derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL