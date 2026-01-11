Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest - Son Dakika
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest
11.01.2026 12:10
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest
Haber Videosu

Fenerbahçe taraftarının Galatasaray maçının devam ettiği sıralarda saha kenarında yağmurdan etkilenen güvenlik görevlilerine yağmurluklarını attığı görüntüler ortaya çıktı. Tüm güvenlik görevlilerinin yağmurlukları giydiği görülürken, görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BÜYÜK JEST

Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının güvenlik görevlilerine gösterdiği büyük jest damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, yoğun yağan yağmur nedeniyle kendilerine dağıtılan yağmurlukları güvenlik görevlileriyle paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümüne doğru sarı ve lacivert renkteki yağmurluklarını güvenlik görevlilerine verdi.

YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜ

Tüm güvenlik görevlilerinin kendilerine uzatılan bu yağmurlukları giydiği görülürken, görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Birçok futbolsever, sarı-lacivertli taraftarları bu hareketi nedeniyle tebrik etti.

    Yorumlar (8)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    helal olsun Fenerbahçe taraftarına iyiki varsınız.gurur duydum bu davranışınızdan.şampiyon Fenerbahçe olacak inşallah 62 8 Yanıtla
  • Gülnihal Demir Gülnihal Demir:
    Teşekkürler fenerbahçe ama asıl sorun bu havada yağmurluksuz o personele görev nasıl veriliyor, biz adam olmayız 50 1 Yanıtla
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    Çünkü biz fenerbahçeliyiz 31 2 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Ülkede futbol akp CHP MHP olmasaydı ne kadar yaşanabilir bir yer olurdu 20 1 Yanıtla
  • 032725 032725:
    O güvenlik arkadaşlar gerçekten ağır saatler çalışıyor ve çalıştırılıyorlar. 9 0 Yanıtla
