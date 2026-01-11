Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının güvenlik görevlilerine gösterdiği büyük jest damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, yoğun yağan yağmur nedeniyle kendilerine dağıtılan yağmurlukları güvenlik görevlileriyle paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümüne doğru sarı ve lacivert renkteki yağmurluklarını güvenlik görevlilerine verdi.
Tüm güvenlik görevlilerinin kendilerine uzatılan bu yağmurlukları giydiği görülürken, görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Birçok futbolsever, sarı-lacivertli taraftarları bu hareketi nedeniyle tebrik etti.
