Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BÜYÜK JEST

Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının güvenlik görevlilerine gösterdiği büyük jest damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, yoğun yağan yağmur nedeniyle kendilerine dağıtılan yağmurlukları güvenlik görevlileriyle paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümüne doğru sarı ve lacivert renkteki yağmurluklarını güvenlik görevlilerine verdi.

YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜ

Tüm güvenlik görevlilerinin kendilerine uzatılan bu yağmurlukları giydiği görülürken, görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Birçok futbolsever, sarı-lacivertli taraftarları bu hareketi nedeniyle tebrik etti.