Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi
18.02.2026 18:38  Güncelleme: 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi
Haber Videosu

Nottingham Forest maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu N'Golo Kante, antrenmanın bir bölümünde çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü. Bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlar arasında Fransız oyuncunun bir sakatlığı olabileceği düşüncesiyle büyük şüphe uyandırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

TAKTİKSEL ÇALIŞMALAR YAPILDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların üçerli gruplar halinde pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

ARCHIE BROWN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Edson Alvarez antrenmana katılmazken, zun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown, idmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldı.

KANTE BİREYSEL ÇALIŞTI

Öte yandan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante antrenmanın bir bölümünde çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü. Bu durum, sarı-lacivertli taraftarlar arasında endişe yarattı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun sakatlığı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alınabileceğini dile getirdi.

İLK 11'DE OLUP OLMAYACAĞI BEKLENİYOR

Bu gelişme sonra N'Golo Kante'nin Nottingham Forest karşısında ilk 11'de forma giyip giyemeyeceği merakla beklenmeye başladı.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:12:05. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.