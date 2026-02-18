Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

TAKTİKSEL ÇALIŞMALAR YAPILDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların üçerli gruplar halinde pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

ARCHIE BROWN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Edson Alvarez antrenmana katılmazken, zun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown, idmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldı.

KANTE BİREYSEL ÇALIŞTI

Öte yandan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante antrenmanın bir bölümünde çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü. Bu durum, sarı-lacivertli taraftarlar arasında endişe yarattı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun sakatlığı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alınabileceğini dile getirdi.

İLK 11'DE OLUP OLMAYACAĞI BEKLENİYOR

Bu gelişme sonra N'Golo Kante'nin Nottingham Forest karşısında ilk 11'de forma giyip giyemeyeceği merakla beklenmeye başladı.