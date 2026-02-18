Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların üçerli gruplar halinde pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Edson Alvarez antrenmana katılmazken, zun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown, idmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldı.
Öte yandan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante antrenmanın bir bölümünde çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü. Bu durum, sarı-lacivertli taraftarlar arasında endişe yarattı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun sakatlığı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alınabileceğini dile getirdi.
Bu gelişme sonra N'Golo Kante'nin Nottingham Forest karşısında ilk 11'de forma giyip giyemeyeceği merakla beklenmeye başladı.
