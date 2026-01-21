Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun mesai harcadığı N'Golo Kante konusunda sarı-lacivertli kulübü zorlayan gelişmeler yaşanıyor. Fransız orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşma sağlayan Fenerbahçe, kulübü Al-Ittihad'ın bonservis talebi nedeniyle süreci henüz sonuçlandıramadı.
Sabah'ın haberine göre Premier Lig ekipleri Everton ve West Ham United, 34 yaşındaki yıldız futbolcu için resmi olarak devreye girdi. İki kulübün de Kante'ye ilgisini ilettiği ve bonservis bedeli ödeme konusunda herhangi bir çekince göstermediği öğrenildi.
N'Golo Kante'ye Fransa Ligue 1'den de ilgi olduğu ifade edildi. Bazı Fransız kulüplerinin deneyimli oyuncu için resmi teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
Sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan Kante için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe açısından, artan talipler transfer sürecini daha da karmaşık bir hale getirdi.
