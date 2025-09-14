Fenerbahçe Taraftarları A Milli Basketbol Finalini İzledi - Son Dakika
Fenerbahçe Taraftarları A Milli Basketbol Finalini İzledi

Fenerbahçe Taraftarları A Milli Basketbol Finalini İzledi
14.09.2025 21:35
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında taraftarlara, A Milli Basketbol finali izlemeleri için anons yapıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya ile oynadığı final, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde izleniyor.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka sonrasında stat hoparlöründen taraftarlara, A Milli Basketbol Takımı'nın final maçının izleneceği için stadyumdan ayrılmamaları anonsu yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü dev ekrana yansıtılan müsabakayı tribünlerden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Etkinlikler, Milli Takım, Trabzonspor, Fenerbahçe, Basketbol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Taraftarları A Milli Basketbol Finalini İzledi - Son Dakika

