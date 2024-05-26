Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'a ait afişleri bıçakla yırttı

Spor

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup edip şampiyon olması üzerine Fenerbahçe taraftarları İstanbulspor maçı sonrası Ali Koç'a ait afişlerini bıçakla saldırıp yırttı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından şampiyonu oldu. Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından yine aynı saatte sona eren Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar stat çıkışında Ali Koç'un elektrik direklerine asılı seçim afişlerine bıçakla saldırdı. Öfkeli taraftarlar afişi paramparça etti. - İSTANBUL