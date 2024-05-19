Fenerbahçe Taraftarları Burdur\'da Şampiyonluk Sevincini Kutladı

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Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe şampiyonluk şansını son haftaya taşırken, karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Burdur'da sokaklara döküldü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile Rams Park'ta oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrasında vatandaşlar derbi galibiyetini sokaklara dökülerek kutladı. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının bitmesiyle birlikte sokaklara dökülen çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk sloganları attı. Gazi Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde uzun araç konvoyları oluşturan Fenerbahçe taraftarları büyük sevinç yaşadı. Meşaleler eşliğinde slogan atan Fenerbahçeliler daha sonra sorunsuz bir şekilde dağıldı. - BURDUR