Fenerbahçe Taraftarları Danimarka\'da Coşkuyla Bekliyor

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Midtjylland'ın konuğu olacak Fenerbahçe'yi Danimarka'da yalnız bırakmayan taraftarlar tezahüratlar eşliğinde maç saatini beklemeye başladı. Danimarka deplasmanında galip gelmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan adını Play-Off Turu'na yazdıracak olan Sarı-lacivertliler'de taraftarın coşkusu erken saatlerden itibaren Danimarka caddelerinde yankılanmaya başladı.