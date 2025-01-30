UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Midtjylland'ın konuğu olacak Fenerbahçe'yi Danimarka'da yalnız bırakmayan taraftarlar tezahüratlar eşliğinde maç saatini beklemeye başladı. Danimarka deplasmanında galip gelmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan adını Play-Off Turu'na yazdıracak olan Sarı-lacivertliler'de taraftarın coşkusu erken saatlerden itibaren Danimarka caddelerinde yankılanmaya başladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Taraftarları Danimarka'da Coşkuyla Bekliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?