Fenerbahçe taraftarları stadı sloganlarla inletti: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarları stadı sloganlarla inletti: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz

19.05.2023 09:26

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar tribünde "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı. Öte yandan Fenerbahçeliler, karşılaşmanın son dakikalarına girilirken ise "Türkiye laiktir laik kalacak" tezahüratında bulundu.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını bırakmayan sarı-lacivertlilerde tribünlerde yapılan tezahürat dikkat çekti.

"MECLİS'TE HİZBULLAH İSTEMİYORUZ"

Şampiyonluk yarışında takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nı tıka basa doldurdu. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler mücadelenin bir kısmında tribünde, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz." sloganları attı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Karşılaşmanın son bölümlerine doğru ise Fenerbahçe taraftarı, "Türkiye laiktir laik kalacak." ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." tezahüratında bulundu.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Keşke Kandil içinde 2 kelime etseydiniz, ama malum seçim var,yemez.16 seçim kaybedip tersten dünya rekoru kırdı, good by Kemal, hâlâ kapı arıyor, masaya ortak yapacak.Tiyatro sona erdi, perde insin,bu saatten sonra şapkadan tavşan çıkmaz, kırmızı kâr yağmaz maalesef. Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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Trabzonspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarları stadı sloganlarla inletti: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz - Son Dakika


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