Fenerbahçe Tarfin 85-77 kazandı, Jasikevicius küçük detayları işaret etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin 85-77 kazandı, Jasikevicius küçük detayları işaret etti

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Fenerbahçe Tarfin, ABU Avrupa Ligi Süper Kupa üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup etti. Başantrenör Jasikevicius oyunun küçük detaylarını halledemezlerse hedefe ulaşamayacaklarını belirtirken, Pascual maçın sonunu iyi oynayamadıklarını söyledi.

ABU Avrupa Ligi Süper Kupa üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yenen Fenerbahçe Tarfin'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yetenekli bir takıma sahip olmalarına karşın saha içindeki küçük detaylara odaklanarak oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Etihad Arena'daki basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Oyuncularıma ve taraftara teşekkür ederim. Üç çeyrek boyunca iyi bir basketbol oynadık. Dubai Basketbol'un sahaya yansıttığı fiziksel sertliğe hazır değildik. Süper Kupa organizasyonundan bazı iyi yanlarımızı, bazı iyi olmayan yanlarımızı görerek ayrılıyoruz. Ortaya koyulan performans, sezonun bu bölümü için normal. Savunma olarak iyi durumda değiliz. Çok fazla basit sayıya izin veriyoruz. Çok fazla top kaybı yapıyoruz. Yetenekli bir takımımız var ama oyunumuzdaki küçük detayları halledemezsek hedeflediğimiz noktaya ulaşamayız." ifadelerini kullandı.

Pascual: "Maçın sonunu iyi oynayamadık"

Dubai Basketbol Başantrenörü Xavi Pascual, Fenerbahçe Tarfin'i galibiyetten dolayı tebrik ederek "Maçın bir bölümünde iyi şeyler yaptık. Mücadeleyi 25 asist ve 14 hücum ribaunduyla tamamladık. Normalde bu istatistikler bir maçı kazanmaya yetebilirdi ama iki sayılık atışlarda istediğimiz yüzdeyi yakalayamadık. Fazla top kaybı yaptık. Maçın sonunu iyi oynayamadık ve bu yüzden kaybettik. Bu turnuvanın yeni sezon için hazır olmamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Süper KupaFenerbahçeBasketbolDubaiSporSon Dakika

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