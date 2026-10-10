Fenerbahçe Tarfin, Çayırova Belediyespor\'u 100-85 yenip ikinci galibiyetini aldı

Fenerbahçe Tarfin, Çayırova Belediyespor'u 100-85 yenip ikinci galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Çayırova'da Glint Çayırova Belediyespor'u 100-85 yendi. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alırken ev sahibi Çayırova Belediyespor üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Çayırova
Hakemler: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 14, Sulaimon 8, White 11, Brooks 7, Simmons 10, Sokolowski 5, Kartal Özmızrak 8, Gani Erdi Gülaslan, Gallinat 20, Berkay Candan 2, Enes Berkay Taşkıran, Canberk Kuş
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 8, Juzang 11, Sertaç Şanlı 14, Larkin 10, Clyburn 18, Silva 2, Sargiunas 10, Key 6, Baldwin 15, Melih Mahmutoğlu 6, Onuralp Bitim, Demircan Demir
1. Periyot: 16-23
Devre: 39-55
3. Periyot: 66-77
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyespor'u 100-85 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini aldı. Çayırova Belediyespor ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
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