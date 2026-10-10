Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti

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Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi\'ni 100-85 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin deplasmandan galibiyetle ayrılırken Glint Çayırova Belediyesi sahasında mağlubiyet aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti.

Salon: Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Glint Çayırova Belediyesi: Jordon Crawford 14, Fabian White Jr. 11, Rasheed Sulaimon 8, Jeremy Simmons 10, Nysier Brooks 7, Kartal Özmızrak 8, Michal Sokolowski 5, Berkay Candan 2, Roberto Gallinat 20.

Başantrenör: Ender Arslan

Fenerbahçe Tarfin: Wade Baldwin IV 15, Sertaç Şanlı 14, Johnny Juzang 11, Braxton Key 6, Ignas Sargiunas 10, Shane Larkin 10, Melih Mahmutoğlu 6, Trent Forrest 8, Will Clyburn 18, Chris Silva 2.

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 16-23

Devre: 39-55

3. Periyot: 66-77

Kaynak: İHA
FenerbahçeSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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