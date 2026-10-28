Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 8. haftada Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 8. haftada Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Valencia Basket'e 86-78 yenildi. Sarı-lacivertli takım böylece organizasyondaki 2. mağlubiyetini alırken Valencia Basket 6. galibiyetine ulaştı; Fenerbahçe'de Wade Baldwin'in 19 sayısı yetmedi.

Salon: Roig Arena

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz), Guido Giovannetti (İtalya)

Valencia Basket: Shorts 23, Brooks 16, Taylor 16, Osetkowski 4, Sako 9, Puerto, Cardenas, Moore, Gueye, Corbalan 2, Mirotic 12, Rivero 4

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 6, Horton-Tucker 5, Shields 18, Key 2, Bingham, Larkin 4, Baldwin 19, Melli 5, Sertaç Şanlı 4, Clyburn 15, Silva, Sargiunas

1. Periyot: 19-9

Devre: 36-25

3. Periyot: 60-46

Beş faulle çıkan: 34.54 Forrest (Fenerbahçe Tarfin)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyondaki 2. yenilgisini yaşadı.

Valencia Basket ise 6. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İspanya temsilcisinde TJ Shorts'un 23, Armoni Brooks ve Kameron Taylor'ın 16'şar sayısı galibiyette ön plana çıktı.

Fenerbahçe Tarfin'de ise Wade Baldwin'nin 19, Shavon Shields'in 18, Will Clyburn'ün 15 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Kaynak: AA
FenerbahçeValenciaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
İstanbul’da metro çilesi Vatandaş 50 dakika bekletildi İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi
Türkiye Kupası’nda 2 büyük sürpriz 3. Lig takımlarına elendiler Türkiye Kupası'nda 2 büyük sürpriz! 3. Lig takımlarına elendiler
Salako’nun Emine’sini görenler tanıyamadı İşte Meral Zeren’in son hali Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali
Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu
00:20
İsrail’deki Netanyahu’ya darbeyi Araplar vurdu Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
21:58
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 01:22:33. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 8. haftada Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei