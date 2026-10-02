Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, evinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'u 76-66 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla turnuvada 3'te 3 yaparken Dubai Basketbol ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 2, Horton Tucker 8, Shields 9, Key 12, Sertaç Şanlı 2, Bingham 20, Baldwin 14, Melli 2, Clyburn 3, Sargiunas 4

Dubai Basketbol: Okobo 18, Bacon 12, Blossomgame, Kabengele 5, Wright 12, Dangubic 2, Bertans, Kondic, Diakite 10, Shengelia 4, Petrusev 3, Walkup

1. Periyot: 26-14

Devre: 42-39

3. Periyot: 55-51

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon turnuvada 3'te 3 yaptı. Dubai Basketbol ise ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Tarfin, hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı ve dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodun sonlarında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 26-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta sarı-lacivertliler, Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde oyun üstünlüğünü eline geçiren Dubai Basketbol, bitime 40 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 7 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü ve Dubai Basketbol'un sadece bir kez skoru eşitleyebildiği bu periyodu 55-51 önde bitirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü çeyreğin sonlarında Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriMaç SonucuFenerbahçeBasketbolDubaiSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. - Son Dakika
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