Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında Baskonia'yı 84-65 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında Baskonia'yı 84-65 mağlup etti

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague\'in 10. haftasında Baskonia\'yı 84-65 mağlup etti
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EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Karşılaşmanın en skoreri 19 sayıyla Talen Horton-Tucker olurken Fenerbahçe Tarfin 7. galibiyetine ulaştı, Baskonia ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Milos Koljensic, Sasa Pukl, Joseph Bissang

FENERBAHÇE TARFİN: Key 13, Horton-Tucker 19, Bingham 9, Melli 3, Baldwin 8, Shields 9, Forrest 1, Larkin 6, Clyburn 10, Powell 3, Juzang 3, Sargiunas

BASKONIA: Frisch 10, Lawson 5, Stewart 12, Simmons 12, Bernard 10, Joksimovic 7, Baugh 6, Spagnolo 3

1'İNCİ PERİYOT: 33-18

DEVRE: 52-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-41

EuroLeague'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında karşılaştığı Baskonia'yı 84-65'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Talen Horton-Tucker oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, 7'nci galibiyetine ulaşırken Baskonia, 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: DHA
FenerbahçeSporSon Dakika

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