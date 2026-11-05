Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague\'in 10. haftasında Baskonia\'yı 84-65 mağlup etti

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında Baskonia'yı 84-65 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Karşılaşmanın en skoreri 19 sayıyla Talen Horton-Tucker olurken Fenerbahçe Tarfin 7. galibiyetine ulaştı, Baskonia ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Milos Koljensic, Sasa Pukl, Joseph Bissang
FENERBAHÇE TARFİN: Key 13, Horton-Tucker 19, Bingham 9, Melli 3, Baldwin 8, Shields 9, Forrest 1, Larkin 6, Clyburn 10, Powell 3, Juzang 3, Sargiunas
BASKONIA: Frisch 10, Lawson 5, Stewart 12, Simmons 12, Bernard 10, Joksimovic 7, Baugh 6, Spagnolo 3
1'İNCİ PERİYOT: 33-18
DEVRE: 52-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-41
EuroLeague'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında karşılaştığı Baskonia'yı 84-65'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Talen Horton-Tucker oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, 7'nci galibiyetine ulaşırken Baskonia, 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: DHA
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