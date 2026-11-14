Fenerbahçe Tarfin'in Hapoel ve Maccabi maçları Münih'teki BMW Park'ta oynanacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin'in Hapoel ve Maccabi maçları Münih'teki BMW Park'ta oynanacak

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Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde Hapoel Tel Aviv ve Maccabi Tel Aviv ile iç saha maçlarını Münih'teki BMW Park'ta oynayacak. 15 ve 17 Aralık'taki maçlar taraftara açık olacak, kombine sahipleri biletlerini Passo rezervasyonuyla gişeden alabilecek.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde İsrail ekipleri Hapoel Tel Aviv ve Maccabi Tel Aviv ile olan iç saha maçlarını Almanya'da oynayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, ligin 17. haftasında 15 Aralık Salı günü TSİ 22.15'te Hapoel Tel Aviv ile 18. haftasında ise 17 Aralık Perşembe günü TSİ 22.00'de Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Münih şehrindeki BMW Park'ın ev sahipliği yapacağı maçlar taraftara açık olacak.

Kombine sahibi taraftarlar, 18 Kasım Çarşamba günü ile 22 Kasım Pazar günü arasında Passo tarafından gönderilecek rezervasyonu passo.com.tr profilinden kabul ederek, kağıt biletlerini maç günleri BMW Park'ta yer alan bilet gişesinden kimlik ibrazı ile temin edebilecek.

Kaynak: AA
Maccabi Tel AvivHapoel Tel AvivFenerbahçeAralıkMünihSporBmwSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Tarfin'in Hapoel ve Maccabi maçları Münih'teki BMW Park'ta oynanacak - Son Dakika
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