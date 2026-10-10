Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 mağlup etti

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 mağlup etti. İlk periyodu 20-23 geride kapatan Fenerbahçe Tarfin, devreyi 51-36, üçüncü periyodu 82-56 önde geçti ve karşılaşmadan galip ayrıldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Hasan Kamil Takınyalıoğlu, Çağatay Taşkın

Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar 14, Zeynep Şevval Gül 15, Geiselsoder 16, Allemand 12, Pouye 7, Manolya Kurtulmuş 3, Olcay Çakır Turgut 4, Holingsvorth 9, Selen Baş 3, Betts 12, Lacan 4, Tuana Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Littleton 21, Pelin Gülçelik 2, İnci Güçlü 6, Kaur 14, Jones 25, Feray Dalkılıç 2, Merve Uygül, Elif Emirtekin, Gamze Takmaz, Bengisu Alper

1. Periyot: 20-23

Devre: 51-36

3. Periyot: 82-56

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendi.

Kaynak: AA
FenerbahçeMaç SonucuBasketbolHalkbankKayseriKadınSporSon Dakika

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