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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası, 'Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir' dedi. Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın performansını değerlendirdi ve önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir
21.01.2024 - 19:01,
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası, "Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in bir pozisyonu var. Dzeko'nun kaçırdığı pozisyon sonrası, İrfan Can'ın attığı gol geldi. İkinci yarı beklemediğimiz anda yediğimiz gol sonrası yaptığımız hamlelerle dengeyi kurduk. Sonuçta beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlardan ve camiamızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

"Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir"

Hafta içi oynanacak Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını aktaran Kartal, "Bugünkü maçta gidişata göre Batshuayi'yi oyuna aldık. King ve Emre Mor daha hareketli olduğu için kapanan bir takıma karşı bunları denedik. 3-4 pozisyona da girdik. Sadece golü atamadık. Hafta içi en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Duran toplara çalışıyoruz"

Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda duran toplarla ilgili sorulan soruya İsmail Kartal, "Duran toplardan biz 6-7 tane gol attık. Ortalamaların da üzerindeyiz. Sadece bugün gol bulamadık. Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok. Çalışıyoruz. Avrupa kupaları ve ligde şu ana kadar duran toptan attığımız goller var" yanıtını verdi.

Karşılaşmada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Fred'in sağlık durumuyla ilgili Kartal, "Doktorla konuşmadım. Bu akşam çekilecek MR sonrası doktorla konuşup net bilgi alacağız" dedi.

İsmail Kartal, bugün çok fazla top kaybı yaptıklarına dikkat çekerek, "Bu kadar pas hatası yapan takım olmadığımız için, rakibe oynama şansı verdik pas hastası yapınca da güçlü oyunumuzu ortaya koyamadık" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir - Son Dakika


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