Jorge Jesus'tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil

28.07.2022 11:08
Jorge Jesus'tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e uzatma dakikaları sonunda 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından soyunma odasında futbolcularına tek tek sarılan Portekizli teknik adam, oyuncularından kafalarını kaldırmalarını istedi.Jesus, "Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız. 1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil. Bugün elemeden elendik ama gelecek başarı dolu olacak" ifadelerini kullandı.


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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçından notlar Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçından notlar Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları sürdü Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları sürdü
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jorge Jesus, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil - Son Dakika

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