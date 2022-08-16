Jorge Jesus: "Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum" - Son Dakika
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Jorge Jesus: "Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum"

16.08.2022 01:15
Jorge Jesus: "Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 6-0'lık Kasımpaşa galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 6-0'lık Kasımpaşa galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik etti. Jesus ayrıca Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili ise Ronaldo'nun kendi isteğinden dolayı Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sonuca baktığımız zaman kolay bir galibiyet gibi gözüküyor. Bugünkü maçı kolaylaştıran oyuncularımın performansıydı. Çok iyi başladı oyuncular. Rakibin savunma hattına çok fazla problem ürettik. Kırmızı kart sonrası maç daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Joao Pedro iyileşiyor, Alioski'nin forma şansı zamanı gelecek"

Kariyerinde daha kolay maçları olduğunu söyleyen Jesus, "Maç kolay geçmiş gibi gözükse de iki sebepten kolay geçti. Oyuncularım maça çok iyi başlangıç yaptı ve rakibin kırmızı kartı kolaylaştırdı. Joao Pedro ilk günlerde sakatlık yaşadı ve yavaş yavaş iyileşiyor. Fiziksel olarak iyi duruma gelmesini istiyoruz. Alioski geleli 2 hafta oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminin tamamında yoktu. Muhakkak onunda oynayacağı zamanlar gelecek. Üç günde bir maç yapıyoruz. Her maça aynı 11 ile çıkmıyoruz. Fenerbahçe 11 kişilik takım kurmuyor. Oynadığımız son Avrupa Ligi maçına göre kıyaslarsak çok fazla değişiklik yaptık. Alioski'nin de zamanı gelecek" ifadelerini kullandı.

"Sağ bek pozisyonuna transfer düşünmüyoruz"

Sağ bek pozisyonu ile alakalı bir transfer olacak mı şeklindeki soruya cevap veren Jorge Jesus, takıma bir sağ bek almayı düşünmediklerini ve o pozisyonda Osayi dışında Burak Kapacak ve Ferdi Kadıoğlu'nun bulunduğunu ifade etti.

"Çift forvet sisteminde kadromda 4 veya 5 santrfor olmasını isterim"

Enner Valencia ve Joshua King'in performanslarına değinen tecrübeli teknik adam, "Valencia ve King maç maç hem teknik, hem fiziksel anlamda üzerine koyarak devam ediyorlar. İkisi de hızlı oyuncular. Taraftarlar bazen bazı şeylerin hızlı olmasını isterler. Futbolda bu zor. Bu takım 2 aydır birlikte çalışıyor. King geç katıldı. Oyuncularda maç oynadıkça birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Bugün güzel bir performans sergilediler. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemde oynadığımız zaman kadromda 4,5 tane santrfor olmasını isterim" diye konuştu.

"Tek bir sistemle oynamayı seven antrenör değilim"

Oyun sistemi hakkında konuşan Jorge Jesus, "Son 20 dakikada sahadaki dizilişimizi değiştirdik. 3-4-3'e döndük. Ben tek sistemle oynamayı seven antrenör değilim. Geleli çok uzun süre olmadığı için farklı sistemleri çalışamadık. Bu sürede 4-4-2 çalıştık. Skorun vermiş olduğu rahatlıkla farklı bir sistemi sahada çalışabileceğimizi düşündüm. Ben her zaman takımlarımın 1'den fazla sistemle oynamasını isterim. Üçlü savunmada Luan, Gustavo ve Attila ile oynadık. Sıkışık fikstürde antrenman yapacak vaktiniz olmuyor" şeklinde konuştu.

"Ronaldo kendi isteğinden dolayı Fenerbahçe'ye gelmez"

Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde Portekiz basınında çıkan haberlerle ilgili soruya cevap veren Jesus, "Ronaldo ile arkadaşız. Ama onun kariyeri ile ilgili farklı hırsları ve fikirleri var. Kendisinin Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında oynamak isteyeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye kesinlikle gelmeyecek diyebilirim. Benim istemediğimden değil, kendisinin istemediğinden dolayı" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından Jorge Jesus: Maçı kolaylaştıran bizim performansımızdı Jorge Jesus: Maçı kolaylaştıran bizim performansımızdı
Kaynak: İHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus: 'Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum' - Son Dakika

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