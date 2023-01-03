Jorge Jesus, Antalyaspor'un golünün neden iptal edildiği hakkında canlı yayında konuştu

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u geriden gelip 2-1'lik skorla geçti. Mücadelenin son dakikalarında Akdeniz ekibinin iptal edilen golü ise büyük tartışma yarattı. Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, golün neden iptal edildiğine dair düşüncesini canlı yayında anlattı.

"VAR'I TEBRİK EDİYORUM"

Jorge Jesus pozisyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Rakibin 90+8'de attığı golde VAR'ın kararı çok iyi. Çünkü, rakip forvet golden önce Bright'ı bloke ediyor. Bu karar doğru bir karar. VAR'ı tebrik ediyorum. Rossi'nin temiz golünü neden iptal ettiler? Anlamadım." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"BU ZEMİN UTANÇ VERİCİYDİ"

"Zor bir maç olacaktı. Bunun 2 sebebi vardı. Birincisi rakibimiz çok iyi takım. İlk golü buldukları zaman bizim için işler zorlaştı. İkincisi bu zemin. Bu zemin utanç vericiydi. İki takım adına çok kötüydü. Kimse böyle bir zeminde futbol oynayamaz. İkinci yarıda takımım saha koşularına adapte oldu ve maçı çevirdi. 3-1'i de yakaladık.

"ROSSI'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?"

3. golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım. Batshuayi'nin faul yaptığı söylendi ama pozisyon temizdi. Rossi'nin golü iptal edildi. 3-1 olsaydı, o gol neden iptal edildi anlamadım, orada maç kopacaktı.

"GALATASARAY MAÇI NORMAL BİR MAÇ"

Galatasaray maçı, bizim için diğer maçlarla aynı. Normal bir maç! 3 puan değerinde. Ne daha az, ne daha çok puan. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Galatasaray'a saygı duyuyorum. Oynadığımız her maç 3 puan değerinde. Bu maça da normal maç gözüyle bakarım. Barcelona, Real Madrid ile de oynasak aynı düşüncede olurum. Çünkü, her maç 3 puan.

"PEDRO'NUN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Valencia, Galatasaray maçında iyileşmiş olacak. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Luan iyileşmeye yakın ama henüz hazır değil."