Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı

Beşiktaş ile sezonun ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN GALİP GELEN TARAF OLMASINI İSTİYORUZ"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Rakibimiz kim olursa olsun fikirlerimiz her zaman aynı. Bugün güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Onlar da şampiyon olmak istiyorlar. Fenerbahçe'nin galip gelen taraf olmasını istiyoruz." dedi.

"BİRÇOK ANLAMDA LİDERİZ"

Portekizli hoca ayrıca, "Fenerbahçe'nin motivasyonu her zaman en üst seviyedir. Sonuçlar da bunun göstergesi. İstatistiksel anlamda, birçok anlamda da lideriz. Derbilerin motivasyonu her zaman yüksektir. Bugün de böyle olacak." ifadelerini kullandı.