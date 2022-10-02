Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı - Son Dakika
Üye Girişi

Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı

02.10.2022 19:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, büyük Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı. Her rakibe karşı aynı mantelite ile çıktıklarını söyleyen Portekizli hoca, "Rakibimiz kim olursa olsun fikirlerimiz her zaman aynı. Bugün güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Onlar da şampiyon olmak istiyorlar. Fenerbahçe'nin galip gelen taraf olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile sezonun ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN GALİP GELEN TARAF OLMASINI İSTİYORUZ"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Rakibimiz kim olursa olsun fikirlerimiz her zaman aynı. Bugün güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Onlar da şampiyon olmak istiyorlar. Fenerbahçe'nin galip gelen taraf olmasını istiyoruz." dedi.

"BİRÇOK ANLAMDA LİDERİZ"

Portekizli hoca ayrıca, "Fenerbahçe'nin motivasyonu her zaman en üst seviyedir. Sonuçlar da bunun göstergesi. İstatistiksel anlamda, birçok anlamda da lideriz. Derbilerin motivasyonu her zaman yüksektir. Bugün de böyle olacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:26 Muğla'da korkutan kaza! Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
19:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti
18:52 Rıza Çalımbay'ın mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı skor tahmini tepki topladı!
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 20:22:50. #1.11#
SON DAKİKA: Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement