Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum

28.07.2022 00:28
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev'e 2-1 kaybedilen maç sonrası yaptığı açıklamada mağlubiyeti kırmızı karta bağladı. Jesus, yaptığı maç değerlendirmesinde, "Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum. Biz çok iyi bir takıma karşı oynadık. Belki Dinamo Kiev'i çok iyi tanımıyor olabilirsiniz ama mükemmel bir takım." dedi.

Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

"KIRILMA ANINA KADAR BİZ İYİ OYNADIK"

Kırmızı kartın maçın kaderini değiştirdiğini belirten Jesus, "Her maçın olduğu gibi, bu maçın da bir hikayesi var. Kırılma anına kadar biz iyi oynadık. 7 şutumuz vardı, rakibin hiç şutu yoktu. 11'e 11'ken herkes Fenerbahçe'nin turu atlayacağına inanıyordu. İsmail'in gördüğü kırmızı kart maçı değiştirdi." ifadelerini kullandı.

"TECRÜBE EKSİKLİĞİ, ELENMEMİZDE ETKİLİ OLDU"

Tecrübe eksikliğine de değinen Portekizli hoca, "Sadece kırmızı kart, o an takım organizasyonel anlamda dengesini kaybetti ve bu anda rakip golü attı. Takımımız inandı, ruh koydu, savaştı, Valencia'nın penaltısı kaçtı. Takımımız cesaretini korudu. Takım 1 kişi eksik oynarken direktifler verdim. Mağlup olunca mutlu olmazsınız. Takım buradan başı dik ayrılmalı. Gerçekten çok koştular. Tecrübe eksikliği, elenmemizde etkili oldu." dedi.

"ELENMEMİZİ 10 KİŞİ KALMAMIZA BAĞLIYORUM"

Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı için elendiğini ifade eden Jesus, "Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum. Biz çok iyi bir takıma karşı oynadık. Belki Dinamo Kiev'i çok iyi tanımıyor olabilirsiniz ama mükemmel bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde onlarla karşılaştım. Grubumuzda Barcelona, Bayern Münih, Benfica ve Kiev vardı. Barça ve Bayern de onlara karşı zorlandı. Dinamo Kiev herhangi bir takım değil. Ben takımımdan ötürü gururluyum." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum - Son Dakika
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