Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu: Fenerbahçe'de bunu ilk kez yaşadım - Son Dakika
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Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu: Fenerbahçe'de bunu ilk kez yaşadım

29.08.2022 22:11
Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu: Fenerbahçe'de bunu ilk kez yaşadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası açıklamalar yaptı. Valencia'nın kırmızı kartının takımı etkilediğini söyleyen Portekizli hoca, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık." dedi.

Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi. Enner Valencia'nın 22. dakikada kırmızı kart görmesinin takımın organizasyonunu bozduğunu belirten Portekizli hoca, sarı-lacivertli kulüpte bir ilki yaşadığını belirtti.

"ÖNCEKİ MAÇLARDAKİ DİNAMİKLİĞİ GÖSTEREMEDİK"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia'nın da kırmızı kartı organizasyonumuzu kaybetmememize neden oldu. Ama yine de gol yemedik. Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık. Ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu." ifadelerini kullandı.

"NADİR ATAKLARDAN BİRİNDE GOLÜ YEDİK"

Deneyimli hoca ayrıca, "Takımımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik." dedi.

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