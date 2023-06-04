Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray derbisi öncesi açıklamalar - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray derbisi öncesi açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray derbisi öncesi açıklamalar

04.06.2023 18:44

Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi öncesi ligin gerçekliğini sorguladı ve kazanmak için oynayacaklarını söyledi. Ayrıca, ezeli rakiplerle oynanan maçların oyuncuları motive ettiğini belirtti.

"LİGİN GERÇEKLİĞİ YOK"

Portekizli çalıştırıcı, "Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız" dedi.

"HAZIRLANMAK ZOR OLMADI"

Süper Lig hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Motive şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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