Tecrübeli hoca Jorge Jesus'un sakatlık yaşayan İstanbulsporlu futbolcuya tekme attığı görüntüler büyük tepki topladı

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele, Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

FENERBAHÇE 26 PUANLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

1 hafta BAY geçen ve oynadığı 11 maçın ardından 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe, 26 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

JESUS'TAN YERDE YATAN FUTBOLCUYA TEKME

Maçın ardından paylaşılan bir görüntü ise büyük tepki çekti. Jorge Jesus'un sakatlandığı için taç çizgisi üzerinde yatan rakip futbolcuya tekme atması üzerine çok sayıda kullanıcı sert yorumlarda bulundu.

CEZA ALMASI İSTENİYOR

Öte yandan sosyal medyada birçok futbolsever gündem olan video sonrası TFF'yi göreve çağırarak tecrübeli teknik adamın ceza alması yönünde çağrılarda bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları: