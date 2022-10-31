Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele, Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
1 hafta BAY geçen ve oynadığı 11 maçın ardından 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe, 26 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Maçın ardından paylaşılan bir görüntü ise büyük tepki çekti. Jorge Jesus'un sakatlandığı için taç çizgisi üzerinde yatan rakip futbolcuya tekme atması üzerine çok sayıda kullanıcı sert yorumlarda bulundu.
Öte yandan sosyal medyada birçok futbolsever gündem olan video sonrası TFF'yi göreve çağırarak tecrübeli teknik adamın ceza alması yönünde çağrılarda bulundu.
İşte o tepkilerden bazıları:
Son Dakika › Spor › Tecrübeli hoca Jorge Jesus'un sakatlık yaşayan İstanbulsporlu futbolcuya tekme attığı görüntüler büyük tepki topladı - Son Dakika