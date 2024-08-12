Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Yarın ya tamam, ya devam maçı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşısında sakin olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Yarın ya tamam, ya devam maçı. Dolayısıyla o maçın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Yarın stadyum bizim arkamızda olacak" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında yarın saat 20.00'de Fransa temsilcisi Lille'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadele ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lille takımında forma giyen Thomas Meunier'in kendilerini favori gördüğü açıklamalarıyla ilgili görüşleri sorulan Mourinho, "Meunier tecrübeli bir oyuncu. Türkiye'de de oynadı. Kendi düşüncelerini söylemekte özgür, saygı duyuyorum ama benim için ne söyledikleri önemli değil" diye konuştu.

"Beni eleştirirseniz ünlü olursunuz"

İsminden dolayı rakip takımların farklı motive olduğu sorusuna Mourinho, "Meyve veren ağaç taşlanır. Futbolda da geçmişiniz, kupalarınız, madalyalarınız olduğu zaman bir bedel olarak görebilirsiniz. Bunu iyi bir bedel olarak görebilirsiniz, çünkü iyi bir sebepten dolayı. Gazeteciler için de aynı şey geçerli. Beni eleştirirseniz ünlü olursunuz" yanıtını verdi.

"Zor ama bizim denememiz gerekiyor"

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ve ülke puanıyla ilgili görüşlerini aktaran Portekizli teknik adam, "Yeni format elemeleri etkilemiyor. Elemeler her zaman böyleydi. Ben şanslıyım ki her zaman ülke puanı yüksek olan ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde çalıştığınız zaman direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Aslında bu durum Türk takımlarının Avrupa'da almış oldukları kötü sonuçların bir sonucu. Mesela Roma iki senede iki final oynadı, Inter bir final oynadı, Atalanta bir final oynadı. Dolayısıyla İtalya sıralamada yükseldi. Artık İtalya'da 6 takım gidiyor. Bütün Türk takımlarının iyi sonuçlar alması gerekiyor ki ülke puanı olarak yukarı çıkabilsin. Play-off'ları etkiliyor, play-off'lar daha zor hale geliyor. Şampiyon takım tek tur oynuyor ama ikinci bitiren takım 3 tur geçmesi gerekiyor. Çok kısa bir zaman içerisinde 6 maç yapıyor. Bu da zor ama bizim denememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye liginde saha içerisinde çetin bir mücadele oluyor"

Trendyol Süper Lig'de oynanan ilk maçları izlediğini ve tüm maçların zor geçtiğini belirten Mourinho, şunları söyledi:

"Emin olduğum bir şey var ki o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahanın içerisine 4 metre girdiğinde kart görmeyebiliyor. Ama ben kart görmeden sahanın içerisine 1 metre bile giremiyorum. Bu kesin bir bilgi. ya da şunu anladım; bir oyuncunun suratına yumruk atıp kırmızı kart görmeyebiliyor. Şunu öğrendim ki; Türkiye liginde oynanan maçlar saha içerisinde çok çetin bir mücadele oluyor. Bize karşı, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyorlar. Dolayısıyla maçları kazanmak kolay olmuyor. İyi hocalar var, takımlar iyi organizeler, savunma yapmayı, kontra atak yapmayı biliyorlar. Burası zorlu bir lig. Ben burayla sözleşme imzaladığımda başkanım söylemişti. Burası kolay bir lig değil, her maç zor geçiyor ki haklıydı. İzlemiş olduğum ilk hafta maçları bunu bana gösterdi."

"Penaltılara çalıştık"

Mourinho, Lille maçında gidilebilecek olası penaltılarla ilgili, "90 dakika içerisinde maçı kazanabiliriz, kaybede de biliriz. 120 dakika içerisinde kazanabiliriz, maç penaltılara da gidebiliriz. Evet penaltılara çalıştık. O yüzden sizleri dışarı çıkardık, kameraların olmasını istemedik" dedi.

"Mert Müldür ve Çağlar 11'de başlayacak"

Takımda rotasyon yapabileceği oyuncular olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Benzer özelliklere sahip oyuncuların olduğu pozisyonlarda rotasyon yapıyorum. Aynı zamanda rakibe göre rahat olduğumuz zamanlarda rotasyon yapıyoruz. Yarın Mert oynayacak son maçta oynamamıştı. Çağlar da yarınki maça 11'de başlayacak. Bu tarz rotasyonlar bizler için iyi oluyor."

"Ferdi umarım takımda kalır"

Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili çıkan haberlere yönelik, "Her şey hakkında çok söylenti var. Bu tarz dedikodulara takılı kalırsanız başınız belada olur. Gelişmek isteyen takımlar kadrolarını geliştirmeliler, en iyi oyuncularını kaybetmemeliler. Ben Ferdi'nin kalmasını istiyorum ama bu konu benim üzerimde olan bir konu. Kendisi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Çok iyi bir antrenman yapıyor. Umarım takımda kalır" diye konuştu.

"Yarın ya tamam, ya devam maçı"

Fransa ekibiyle oynanacak mücadelenin keyfini çıkarmaları gerektiğine dikkat çeken sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Sakin olmamız gerekiyor. Yarın ya tamam, ya devam maçı. Dolayısıyla o maçın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Yarın stadyum bizim arkamızda olacak. Bu da bizler için güzel bir durum. Hep birlikte güler yüzle oraya gidelim" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL