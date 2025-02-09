Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho\'dan Sakatlık Açıklamaları

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bizler bugün İsmail ve Çağlar'ı kaybettik ama Yusuf ve Mert Müldür sakatlıktan dönüyorlar. Bu konuyla ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım, bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Son dönemde yaşanan sakatlıkların hiçbiri sezon sonuna kadar sürecek sakatlıklar değil" dedi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Alanyaspor karşılaşmasının ardından iki kulübün teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde yaşanan sakatlıklarla ilgili konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bizler bugün İsmail ve Çağlar'ı kaybettik ama Yusuf ve Mert Müldür sakatlıktan dönüyor. Bu konuyla ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım, bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takımıma ve takımdaki oyunculara güveniyorum. Futbolda bazen böyle sakatlıkların yaşandığı dönemler oluyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp transfer sürecinde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti. Bu sakatlıklar belki 1 hafta kadar kısa değil ama geri dönecekler. Son dönemde yaşanan sakatlıkların hiçbiri sezon sonuna kadar sürecek sakatlıklar değil. Birkaç haftalık sakatlıklar" diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçı iki farklı yarı olarak değerlendirmek gerekiyor. İki net pozisyon bulduk ama bunlardan faydalanamadık. İlk yarı genelinde oyun Fenerbahçe lehineydi. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu biraz daha bizim lehimize çevirdik. Fenerbahçe'nin sağ tarafını etkili kullandığımızı gördük. Merkeze kadar girdiğimiz 4-5 pozisyon var ama başarılı olamadık. Oyun anlamında biraz daha yüksek tempoya çıktığında Alanyaspor çok daha etkili oynayan bir takım. Oyunun temposu genel olarak düşüktü. Böyle düşük tempoda oyuncu kalitesi devreye giriyor. Fenerbahçe'nin oyuncuları bireysel olarak çok etkili oyuncular. Bu da sonuca net bir şekilde etki etti" ifadelerini kullandı.

Transfer sezonunda 3 yeni transfer yaptıklarını söyleyen Uğurlu, "Bizim için iyi bir seri vardı. 4 çok zorlu maç oynadık. Buradan çıkarttığımız puanları çıkartmak istiyorduk. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet alarak çıkarttık. Bizim adımıza olumlu diyebiliriz. Bu maçı da kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyorduk. Önümüzde Hatayspor maçı var ve bu maça hazırlanacağız. Bu maçları kazanıp alt taraftan tamamen kurtulmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin oyun kalitesi olduğunu söylemeyiz ama oyuncu kalitesi oldukça iyi. Çok etkili oyuncuları var ve bu etkili oyuncuların sonuçlandırdığı 2 golle maçı kazandılar" şeklinde konuştu.