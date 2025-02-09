Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Sakatlık Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Sakatlık Açıklamaları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho\'dan Sakatlık Açıklamaları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemdeki sakatlıklarla ilgili olumlu bir bakış açısı benimseyerek, oyuncuların geri döneceklerini ve bu durumu avantaja çevireceklerini açıkladı. Alanyaspor maçı sonrasında da her iki teknik direktörün değerlendirmeleri dikkat çekti.

09.02.2025 19:48  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bizler bugün İsmail ve Çağlar'ı kaybettik ama Yusuf ve Mert Müldür sakatlıktan dönüyorlar. Bu konuyla ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım, bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Son dönemde yaşanan sakatlıkların hiçbiri sezon sonuna kadar sürecek sakatlıklar değil" dedi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Alanyaspor karşılaşmasının ardından iki kulübün teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde yaşanan sakatlıklarla ilgili konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bizler bugün İsmail ve Çağlar'ı kaybettik ama Yusuf ve Mert Müldür sakatlıktan dönüyor. Bu konuyla ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım, bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takımıma ve takımdaki oyunculara güveniyorum. Futbolda bazen böyle sakatlıkların yaşandığı dönemler oluyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp transfer sürecinde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti. Bu sakatlıklar belki 1 hafta kadar kısa değil ama geri dönecekler. Son dönemde yaşanan sakatlıkların hiçbiri sezon sonuna kadar sürecek sakatlıklar değil. Birkaç haftalık sakatlıklar" diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçı iki farklı yarı olarak değerlendirmek gerekiyor. İki net pozisyon bulduk ama bunlardan faydalanamadık. İlk yarı genelinde oyun Fenerbahçe lehineydi. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu biraz daha bizim lehimize çevirdik. Fenerbahçe'nin sağ tarafını etkili kullandığımızı gördük. Merkeze kadar girdiğimiz 4-5 pozisyon var ama başarılı olamadık. Oyun anlamında biraz daha yüksek tempoya çıktığında Alanyaspor çok daha etkili oynayan bir takım. Oyunun temposu genel olarak düşüktü. Böyle düşük tempoda oyuncu kalitesi devreye giriyor. Fenerbahçe'nin oyuncuları bireysel olarak çok etkili oyuncular. Bu da sonuca net bir şekilde etki etti" ifadelerini kullandı.

Transfer sezonunda 3 yeni transfer yaptıklarını söyleyen Uğurlu, "Bizim için iyi bir seri vardı. 4 çok zorlu maç oynadık. Buradan çıkarttığımız puanları çıkartmak istiyorduk. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet alarak çıkarttık. Bizim adımıza olumlu diyebiliriz. Bu maçı da kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyorduk. Önümüzde Hatayspor maçı var ve bu maça hazırlanacağız. Bu maçları kazanıp alt taraftan tamamen kurtulmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin oyun kalitesi olduğunu söylemeyiz ama oyuncu kalitesi oldukça iyi. Çok etkili oyuncuları var ve bu etkili oyuncuların sonuçlandırdığı 2 golle maçı kazandılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Sakatlık Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:22:56. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Sakatlık Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.