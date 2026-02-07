Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da Tarkan hayranı çıktı - Son Dakika
07.02.2026 22:28
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da sıkı bir Tarkan hayranı olduğu ortaya çıktı. Yoğun maç temposu nedeniyle Tarkan'ın İstanbul'daki konserlerine gidemediğini ancak şarkılarını severek dinlediğini belirten İtalyan teknik adam en sevdiği şarkının 'Dudu' olduğunu söyledi. Tedesco takım otobüsünde de sık sık Tarkan şarkıları dinlediklerini ifade etti.

Tedesco, Almanya'da yaşadığı dönemde Türk arkadaşları sayesinde Türk müziğiyle tanıştığını belirterek, Tarkan'ın şarkılarını severek dinlediğini ifade etti.

EN SEVDİĞİ ŞARKI: DUDU

Tedesco, Tarkan konserine gidemediği için üzgün olduğunu dile getirerek, "Tarkan konserine gitmek için bir fırsatım vardı ancak maç aralarında olduğu için gidemedim. Konserlerinin tamamen dolu geçtiğini biliyorum" dedi.

Ünlü şarkıcının eserlerini beğendiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, en sevdiği şarkının Dudu olduğunu da sözlerine ekledi. Tedesco, "Almanya'daki Türk arkadaşlarım sayesinde Tarkan'ı tanıdım. Onu seviyorum, bazen takım otobüsünde onun şarkılarını açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da Tarkan hayranı çıktı
