Fenerbahçe, Totti'nin futbol yapılanmasında görev alacağı iddiasını yalanladı

Fenerbahçe, Totti'nin futbol yapılanmasında görev alacağı iddiasını yalanladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Francesco Totti'nin kulübün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmadığını açıkladı. Kulübün açıklamasıyla Totti'nin Fenerbahçe'de görev alacağı iddiası yalanlanmış oldu.
Fenerbahçe: " Francesco Totti'nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."
Kaynak: İHA
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