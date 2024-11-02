- Fenerbahçe, Trabzon'da
Trabzon'a gelen Fenerbahçe için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Sarı-lacivertli kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otel çevresinde de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.
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