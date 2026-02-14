Fenerbahçe, Trabzon\'da 3-2\'ye abone

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.
Sarı-lacivertlilere Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe, Trabzonspor'u 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026 sezonunda da deplasmanda 3-2'lik skorla yenmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 52'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.
