Fenerbahçe, Trabzon\'da 3-2\'ye abone

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

GOLLER YILDIZ İSİMLERDEN

Sarı-lacivertlilere Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.

SON 3 SEZONDA DA 3-2 KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe, Trabzonspor'u 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026 sezonunda da deplasmanda 3-2'lik skorla yenmeyi başardı.

ZİRVE YARIŞI TAM GAZ DEVAM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 52'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.