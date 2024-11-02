Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele güvenlik önlemleri eşliğinde hareket etti.
Fenerbahçe kafilesini, otelin önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Trabzon'da Taraftarla Buluştu - Son Dakika
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