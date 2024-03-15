Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yaptı. Oyuncular, çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. İlk 11'de forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek.

15.03.2024 18:42  Güncelleme: 18:43
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UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında pazar akşamı deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maç sonrası yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladılar.

Dün akşam Union Saint- Gilloise karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı.

Sarı-lacivertlier, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Trabzon'a gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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