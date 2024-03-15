UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında pazar akşamı deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maç sonrası yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladılar.
Dün akşam Union Saint- Gilloise karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı.
Sarı-lacivertlier, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Trabzon'a gidecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda, Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı 3 bant bilardo kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti. Şampiyonada birinciliği Therese Klompenhouwer, ikinciliği Jaimie Buelens kazandı. Kadınlar takım mücadeleleri ise yarın yapılacak ve şampiyona pazar günü sona erecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları renkli görüntülerle devam ediyor. 389 minik yelkenci kıyasıya mücadele ediyor.
Beşiktaş Futbol Takımı, Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım kampa girdi. Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati ise maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Sakatlığı bulunan Al Musrati maç kadrosunda yer almayacak. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıyla geçti.
Erzurum'da Türkiye Voleybol Federasyonu ile Ejder 3200 A.Ş işbirliğinde düzenlenen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı sona erdi. Organizasyonda erkeklerde Fransa birinci, Polonya ikinci, Türkiye üçüncü olurken, kadınlarda ise Türkiye birinci, Romanya ikinci, Türkiye-2 üçüncü oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de yenilenen Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Bak, ailelere seslenerek çocuklarını spor tesislerine getirmelerini ve bu tesislerin ücretsiz olduğunu belirtti.
Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlenen Karate 1-Premier Ligi, Türkiye'nin ilk uluslararası karate etkinliği olarak başladı. 60 ülkeden 376 sporcu katılım gösterirken, Türkiye 28 sporcuyla organizasyonda yer aldı. Etkinlik, Antalya'nın ardından Kahire ve Kazablanka'ya taşınacak.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, renkli görüntülerle devam ediyor. 389 minik yelkenci kıyasıya mücadele ediyor.
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