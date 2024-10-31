Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.