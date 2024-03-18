Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan\'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı

Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayların tek sorumlusu olarak TFF'yi gösteren Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Sözlerine devam eden Koç, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar çıkarız. Bu kararı alırsak görevi bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarıp o zaman görevi bırakırız." ifadelerini kullandı.