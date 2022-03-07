Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Siopis'in ayağına basan İrfan Can'ın gördüğü kırmızı kart Türkiye'yi ikiye böldü.

SİNİRLER GERİLDİ

Pozisyonun kırmızı kart olduğunu ifade eden Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç arasında tansiyon yükseldi. Bilgiç, Erman Toroğlu'nun sesini yükseltmesine tepki gösterdi.

"BAĞIRINCA HAKLI OLMUYORSUN"

Erman Toroğlu sinirlenip, "Bu ekranı koyup kıracağım şimdi. Ya arkadaş üzerine basıyor, anladın mı Gürcan?" diye çıkıştı. Gürcan Bilgiç de, "Bağırınca haklı olmuyorsun tamam mı! Haksız olunca bağırıyorsun" cevabını verdi. Programın sunucusu tansiyonu düşürdü.