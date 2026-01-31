Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler

Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha \'\'Tamam\'\' dedirttiler
31.01.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertli kulübün, Cherif'i 22 milyon Euro satın alma opsiyonu ve bonuslar içeren bir anlaşmayla kiraladığı öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Ligue 1'de 19 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün oyuncuyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun 22 milyon Euro olduğu ve bonus maddeleri içerdiği belirtildi.

Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha 'Tamam' dedirttiler

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de 19 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
08:07
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
07:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
03:29
Ve silahlar ortaya çıktı İran harekete geçti, ABD uyardı
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 08:31:16. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.