Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün oyuncuyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun 22 milyon Euro olduğu ve bonus maddeleri içerdiği belirtildi.
Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de 19 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler - Son Dakika
