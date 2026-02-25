Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap - Son Dakika
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Fenerbahçe tribünlerinden Partizan\'a okkalı cevap
25.02.2026 21:49
EuroLeague'de Partizan ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da sarı-lacivertli taraftarlar ''Hepiniz Türksünüz!'' yazılı pankart açtı. Sırp taraftarlar, önceki maçta 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

EuroLague 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Sırp ekibi Partizan'ı ağırladı. Karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların açtığı pankart damga vurdu.

FENERBAHÇE'DEN PARTIZAN'A CEVAP

Partizan taraftarları ilk maçta, 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı Ordusu'nu yenen Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp Miloş Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmesini pankart yapmış ve o pankart büyük tepki toplamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırbistan'daki karşılaşmada açılan pankarta cevap verdi.

'HEPİNİZ TÜRKSÜNÜZ!'

Fenerbahçeli taraftarlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlı Ordusu'na diz çöktürdüğünü vurgulayan pankartında "Hepiniz Türksünüz!" mesajını vererek Sırplara gereken cevabı verdi.

