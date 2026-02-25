Fenerbahçe tribünlerinden Partizan\'a okkalı cevap

EuroLague 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Sırp ekibi Partizan'ı ağırladı. Karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların açtığı pankart damga vurdu.
Partizan taraftarları ilk maçta, 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı Ordusu'nu yenen Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp Miloş Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmesini pankart yapmış ve o pankart büyük tepki toplamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırbistan'daki karşılaşmada açılan pankarta cevap verdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlı Ordusu'na diz çöktürdüğünü vurgulayan pankartında "Hepiniz Türksünüz!" mesajını vererek Sırplara gereken cevabı verdi.
