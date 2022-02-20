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Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı - Son Dakika

Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı

20.02.2022 20:27
Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan maçta tribünlerdeki Güney Koreli taraftarlar dikkat topladı. Tribünde amigoluk yapan Güney Koreliler, Kuzey Kore aleyhine küfürlü tezahüratla yaptı

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Kim Min-Jae'yi desteklemek için tribünde bulunan Güney Koreli taraftarların amigoluk performansı sosyal medyada gündem oldu.

GÜNEY KORELİ TARAFTARLARDAN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Fenerbahçe kale arkası tribününde amigoluğa soyunan Güney Koreli taraftarlar, Kuzey Kore aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Son Dakika Spor Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı - Son Dakika
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