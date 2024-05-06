Fenerbahçe, Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı

Fenerbahçe, Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, TÜMOSAN Konyaspor maçında kadroda 2 değişiklik yaptı. İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Batshuayi'nin yerine de Dzeko ilk 11'de yer aldı. Konyaspor'da ise teknik direktör Ali Çamdalı ilk maçına çıktı.

06.05.2024 20:19
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı Kartal, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakada, derbi maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş ve derbiye ilk 11'de başlayan Batshuayi'nin yerine de Dzeko, Konyaspor maçında ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe sahaya Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ile Dzeko ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söğüncü, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Zayc, Krunic, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı'nın yedek kulübesinde yer aldı.

Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı'nın ilk maçı

Yeşil-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ali Çamdalı takımının başında ilk maçına çıktı.

Ev sahibi ekipte ise cezalı olan Valon Ethemi ve Sambou ile sakatlığı süren Yasir Subaşı kadroda yer almazken, sakatlığı bulunan Marlos Moreno da kadroya alınmadı.

Yeşil-beyazlılar Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao ve Cikalleshi 11'i ile sahaya çıktı.

VAR koltuğuna Alman hakem

Müsabakada, VAR koltuğunda Alman hakem Daniel Schlager görev yaptı.

Schlager'e, Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Onur Özütoprak eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı - Son Dakika

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