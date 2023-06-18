Fenerbahçe, camiayı tanıyan Türk hoca arayışında İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, camiayı tanıyan Türk hoca arayışında İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüşüyor

18.06.2023 17:30

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Türk hoca ile çalışacaklarını açıklamıştı. İsmail Kartal ve Volkan Demirel'in adı geçiyor. Ali Koç'un anlaşmaya vardığı 2 isimden biri Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Ali Koç, Türk hoca ile çalışacaklarını resmen açıklamıştı. Koç, isim vermeden 2 Türk hocanın öne çıktığını belirtirken, bunların kim olduğu netlik kazanmaya başladı.

VOLKAN DEMİREL YA DA İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk hocayla çalışacaklarını açıkladıkları konuşmasında, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile masaya oturması bekleniyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Ali Koç'un anlaşmaya vardığı 2 isimden biri Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim kurulu ile yapılacak son toplantılarda fikirler alındıktan sonra Koç, son kararını verecek.

Ali Koç, 'Camiayı iyi bilen iki hoca adayı var' demişti! O isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç, 'Camiayı iyi bilen iki hoca adayı var' demişti! O isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
YORUMLAR (7)
  • avdanlı hoca: bir fenerli olarak sonucun ne olacağı belli ...2014 te doğanlara askare göndeririz ...dedelerinin fener şampiyonluk hatırasını dinler...tıpkı bizlerin 1954 dünya kupasına katılan milli takım hatırası gibi....2014 doğumlularla ortak noktamız bir türlü gelmeyen 4.yıldız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tanju BAŞAR: İsmail Kartal ile olur ama Ali Koç Akgün Şimdi mi başına geldi neden gönderdin o zaman bu adamı onu gönder bunu al ben de yaparım o zaman böyle başkanlık Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • berke alberto: şaka gibi sanki yemin etmişler şampiyon yapmamak için tabi umrunuzdami futbol hoca alsın paraları taraftar kredi çekmiş maca gitmiş kimin umrunda Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmayı istiyoruz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmayı istiyoruz

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, camiayı tanıyan Türk hoca arayışında İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüşüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:45 Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18:41 Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:27 Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı
18:25 Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
18:17 Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
18:13 Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
18:05 Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren ünlü yayıncı Messi dövmesini gizledi
18:01 Ünlü yayıncı IShowSpeed, Ronaldo ile sonunda buluştu! Herkes kolundaki detaya takıldı
17:11 Fenerbahçe, camiayı tanıyan Türk hoca arayışında İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüşüyor
17:06 Ali Koç, "Camiayı iyi bilen iki hoca adayı var" demişti! O isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 19:05:03. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, camiayı tanıyan Türk hoca arayışında İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement